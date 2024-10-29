Враг атаковал Одесскую область ракетами Х-31П: погиб мужчина

Российские войска атаковали Одесскую область 29 октября двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П. В результате обстрела погиб человек.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Несмотря на то, что ракеты не достигли целей, жертв избежать не удалось.

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Днем россияне атаковали наш регион двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П, которые не достигли своих целей. Пуски ракет осуществлены российским истребителем Су-30 из акватории Черного моря,

– говорится в сообщении.

Мужчину убило обломком

Известно, что погибший мужчина на момент атаки находился возле моря. Его убило осколком ракеты.

"К сожалению, в Одесском районе осколком одной из вражеских ракет был убит 71-летний мужчина, который находился у моря. Выражаю искренние соболезнования семье", – сообщил Кипер.

В ОВА призвали жителей области во время воздушной тревоги находиться в безопасных местах, ведь это может сохранить жизнь и здоровье.

Заметьте. Тревогу в регионе объявили в 12:23. Взрывы прогремели уже в 12:24 – 12:25 и 12:39. Первый звук был слышен в городе Черноморск и в одном из районов Одессы. Второй также слышали жители областного центра.