Враг атаковал Полтавскую область: повредили энергетическую инфраструктуру
Источник:Филипп Пронин
Россияне продолжают обстреливать Полтавскую область. В частности, с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед".
Россия запускала по территории Украины "Шахеды". Силы украинской противовоздушной обороны отработали по воздушным целям.
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Есть повреждение критической инфраструктуры
В ночь на 18 мая российские захватчики атаковали территорию Украины ударными дронами. Известно, что под прицелом неприятеля была Полтавская, Харьковская, Винницкая, Николаевская и Днепропетровская области.
В частности, глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал о ночной российской атаке по Полтавской области, которая также в последнее время активно страдает от обстрелов российских оккупантов.
Ночью вражеские БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины. Обошлось без пострадавших. Держим строй,
– написал он в своем телеграм-канале.
Что говорят в Укрэнерго
В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" утром, 18 мая, сообщили, что ночью российские БПЛА атаковали два объекта энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах.
Однако, несмотря на вражескую атаку, потребители не обесточивались. Специалисты добавили, что по состоянию на данный момент продолжаются аварийно-восстановительные работы по восстановлению и ликвидации всех повреждений, причиненных оккупантами.
Какая будет ситуация со светом в течение дня
- По данным Укрэнерго, в субботу, 18 мая, по всей территории Украины с 19.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В то же время ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются.
- НЭК "Укрэнерго" сообщает лишь временные границы, в которые действуют графики почасовых отключений – то есть возможно ограничение потребления при превышении определенных лимитов регионом. Подробности можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго.
- В Укрэнерго также подчеркнули, что причиной ограничений являются последствия пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта. В результате повреждений украинские электростанции не могут производить много электроэнергии.