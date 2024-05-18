Враг атаковал Полтавскую область: повредили энергетическую инфраструктуру

Россияне продолжают обстреливать Полтавскую область. В частности, с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед".

Россия запускала по территории Украины "Шахеды". Силы украинской противовоздушной обороны отработали по воздушным целям.

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Есть повреждение критической инфраструктуры

В ночь на 18 мая российские захватчики атаковали территорию Украины ударными дронами. Известно, что под прицелом неприятеля была Полтавская, Харьковская, Винницкая, Николаевская и Днепропетровская области.

В частности, глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал о ночной российской атаке по Полтавской области, которая также в последнее время активно страдает от обстрелов российских оккупантов.

Ночью вражеские БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины. Обошлось без пострадавших. Держим строй,

– написал он в своем телеграм-канале.

Что говорят в Укрэнерго

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В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" утром, 18 мая, сообщили, что ночью российские БПЛА атаковали два объекта энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах.

Однако, несмотря на вражескую атаку, потребители не обесточивались. Специалисты добавили, что по состоянию на данный момент продолжаются аварийно-восстановительные работы по восстановлению и ликвидации всех повреждений, причиненных оккупантами.

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