Враг атаковал ракетами и 96 БПЛА: сколько сбили и где именно
- Россия запустила 3 ракеты и 96 дронов по Украине ночью 21 апреля.
- 42 дрона сбиты, а 47 беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
- Пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Черкасская область.
Ночью 21 апреля Россия совершила комбинированную атаку. Противник запустил по Украине ракеты и дроны.
Ночью в южных областях раздались взрывы. Противник атаковал Херсонщину противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" из Крыма, и Николаевщину – двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П акватории Черного моря, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Сколько вражеских целей сбито
Кроме того, оккупанты запустили по Украине 96 ударных БПЛА и беспилотники-имитаторы других типов по разным направлениям: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Крым.
По состоянию на 09:00 подтверждены убытки 42 БПЛА на востоке, севере, юге и в центре страны.
47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Черкасщина. Так, в небе над Черкасской областью были сбиты 8 беспилотников. К сожалению, есть поражение объекта инфраструктуры.