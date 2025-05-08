Враг атаковал "Шахедами" Украину: сколько вражеских целей уничтожено

Оккупационное войско России в течение 7 мая атаковало Украину "Шахедами". По враждебным целям отработали силы ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Как отработала ПВО

В период с половины 3 часов дня по 20:30 7 мая (во время третьей за сутки волны атаки) агрессор нанес удар 31-м ударным БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из района Миллерово, что в России.

Подтверждено сбитие 20 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере и в Центре страны,

– указывается в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что 6 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий). Вследствие российской вражеской атаки пострадала Черкасская область.

Там указали, что в течение текущих суток 8 мая, по состоянию на 8 часов утра, в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения ударных БпЛА не зафиксировано.

"Впрочем, в течение ночи, враг активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумской области, – информировали в Воздушных силах.