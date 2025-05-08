Враг атаковал "Шахедами" Украину: сколько вражеских целей уничтожено
- В среду, 7 мая, (во время третьей за сутки волны атаки) противник нанес удар 31-м ударным БПЛА.
- Подтверждено сбивание 20 дронов.
- В течение текущих суток 8 мая, по утрам, в воздушном пространстве Украины ракетные удары и применение дронов не зафиксированы.
- Однако в течение ночи враг активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумщине.
Оккупационное войско России в течение 7 мая атаковало Украину "Шахедами". По враждебным целям отработали силы ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Как отработала ПВО
В период с половины 3 часов дня по 20:30 7 мая (во время третьей за сутки волны атаки) агрессор нанес удар 31-м ударным БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из района Миллерово, что в России.
Подтверждено сбитие 20 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере и в Центре страны,
– указывается в сообщении.
В Воздушных силах добавили, что 6 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий). Вследствие российской вражеской атаки пострадала Черкасская область.
Там указали, что в течение текущих суток 8 мая, по состоянию на 8 часов утра, в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения ударных БпЛА не зафиксировано.
"Впрочем, в течение ночи, враг активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумской области, – информировали в Воздушных силах.