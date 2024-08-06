Враг атаковал Украину, громко было на вражеской Курщине: хронология 895 дня войны
Российские оккупанты продолжают давить на украинских военных на фронте. Несмотря на все, наши бойцы противостоят врагу.
Какова ситуация на фронте, в дипломатии и в тылу – читайте в тексте 24 Канала.
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Россияне жаловались из-за атаки дронов в Курской области. В частности, в городе Суджа "возгорание" в Суджанском районе в результате нескольких десятков прилетов. Российские пропагандисты традиционно писали о работе ПВО. В Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов заявил, что они были похожи на прилет. Глава Харьковской ОВА пояснил, что поврежден жилой дом, возник пожар. Данных о раненых не поступало. В Сумах прогремела серия взрывов, хотя воздушную тревогу в городе не объявляли. Однако Воздушные силы ВСУ предупреждали о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. В частности, была угроза применения оккупантами авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Взрывы раздавались в Хмельницкой области. Ведь Россия атаковала Украину "Шахедами". На российском заводе "Авангард", что в городе Стерлитамак, произошел взрыв. По данным росСМИ, погибли трое работников, которые демонтировали трубопровод.
Взрывы в российской Курской области
Россия атаковала Харьков
Серия взрывов прогремела в Сумах
Взрывы раздавались в Хмельницкой области
Россияне жаловались из-за атаки дронов в Курской области. В частности, в городе Суджа "возгорание" в Суджанском районе в результате нескольких десятков прилетов.
Российские пропагандисты традиционно писали о работе ПВО.
В Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов заявил, что они были похожи на прилет.
Глава Харьковской ОВА пояснил, что поврежден жилой дом, возник пожар. Данных о раненых не поступало.
В Сумах прогремела серия взрывов, хотя воздушную тревогу в городе не объявляли. Однако Воздушные силы ВСУ предупреждали о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. В частности, была угроза применения оккупантами авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Взрывы раздавались в Хмельницкой области. Ведь Россия атаковала Украину "Шахедами".
На российском заводе "Авангард", что в городе Стерлитамак, произошел взрыв. По данным росСМИ, погибли трое работников, которые демонтировали трубопровод.