Враг атаковал Украину, громко было на вражеской Курщине: хронология 895 дня войны

Российские оккупанты продолжают давить на украинских военных на фронте. Несмотря на все, наши бойцы противостоят врагу.

Какова ситуация на фронте, в дипломатии и в тылу – читайте в тексте 24 Канала.

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