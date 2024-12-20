Враг атаковал многоэтажку в Запорожье: есть пострадавшие, среди них – ребенок
Враг вечером 20 декабря атаковал Украину дронами-камикадзе. Под прицелом оказалось Запорожье, где сейчас вспыхнул пожар.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.
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Враг атаковал Запорожье
В 20:03 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Причиной этого стали дроны-камикадзе, которые Россия запустила по территории Украины.
Иван Федоров призвал горожан, и жителей области оставаться в укрытиях до отбоя. В 21:17 он сообщил, что в результате атаки дронов на Запорожье произошел пожар.
Многоэтажка после атаки после атаки: смотрите видео
На место выехала бригада скорой помощи. В результате атаки пострадали по меньшей мере 2 человека – женщина и 12-летний мальчик.
Федоров также показал последствия российской атаки по Запорожью. На опубликованной фотографии видно, что после атаки повреждены балконы жилого дома и остекление. Взрывной волной и обломками частично выбиты окна в девятиэтажке.
Последствия атаки по Запорожью / Фото Иван Федоров
В Воздушных силах призывают жителей Запорожья оставаться в укрытиях, ведь враг продолжает атаковать "Шахедами". Ударные дроны летят с временно оккупированных территорий, поэтому опасность еще не миновала.
Последствия атаки по Запорожью – больше в галерее
В области россияне охотятся на гражданских
Кроме дронов-камикадзе враг продолжает атаковать и fpv-дронами. Так, в Новоданиловке Запорожской области ранен 59-летний житель. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.