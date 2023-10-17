Враг атаковал беспилотниками: в Одессе слышали взрывы, работала ПВО

В ночь на 17 октября оккупанты запустили в сторону Одессы и области БпЛА. С враждебными целями боролась ПВО.

Местных жителей призывали быть в укрытиях к отбою. Это ведь может спасти жизнь.

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Захватчики запустили в сторону Одесщины БПЛА

В 2:18 Воздушные силы сообщили Одесской области об угрозе применения врагом ударных беспилотников. Через несколько минут там раздалась воздушная тревога.

Уже в 2:32 стало известно о том, что дроны направляются в сторону Белгород-Днестровского района. Глава Одесской ОВА Олег Кипер подчеркнул важность нахождения в укрытиях. Он также призвал местных жителей не снимать ПВО.

В 2:47 в Воздушных силах предостерегли от опасности Одессу, именно туда направились БпЛА оккупантов. В ОВА добавили, чтобы жители Одесского района осторожничали.

В Одессе прогремели несколько взрывов

Впоследствии местные жители начали сообщать о звуках взрывов в Одессе. Первые слышали примерно в 2:52. Впоследствии прозвучало еще несколько.

Отбой тревоги в Одесской области прозвучал в 3:43. Официальной информации о сбитых вражеских целях пока не было.

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