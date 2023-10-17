Враг атаковал беспилотниками: в Одессе слышали взрывы, работала ПВО
Источник:Воздушные силы
В ночь на 17 октября оккупанты запустили в сторону Одессы и области БпЛА. С враждебными целями боролась ПВО.
Местных жителей призывали быть в укрытиях к отбою. Это ведь может спасти жизнь.
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Захватчики запустили в сторону Одесщины БПЛА
В 2:18 Воздушные силы сообщили Одесской области об угрозе применения врагом ударных беспилотников. Через несколько минут там раздалась воздушная тревога.
Уже в 2:32 стало известно о том, что дроны направляются в сторону Белгород-Днестровского района. Глава Одесской ОВА Олег Кипер подчеркнул важность нахождения в укрытиях. Он также призвал местных жителей не снимать ПВО.
В 2:47 в Воздушных силах предостерегли от опасности Одессу, именно туда направились БпЛА оккупантов. В ОВА добавили, чтобы жители Одесского района осторожничали.
В Одессе прогремели несколько взрывов
Впоследствии местные жители начали сообщать о звуках взрывов в Одессе. Первые слышали примерно в 2:52. Впоследствии прозвучало еще несколько.
Отбой тревоги в Одесской области прозвучал в 3:43. Официальной информации о сбитых вражеских целях пока не было.
Атаки по Одесщине: последние новости
- Враг систематически наносит удары по Одесской области. Основная цель врага – портовая инфраструктура.
- В частности, оккупанты запускали "Шахеды" по Одесщине вечером 11 октября. Позже стало известно, что они пытались атаковать припортовую инфраструктуру в Подунавье. Тогда ПВО уничтожило 10 ударных дронов. Однако, к сожалению, в регионе были и попадания. В результате были повреждены складские здания в припортовой зоне на юге Одесщины, а также частные дома мирных жителей. Кроме того, пострадал 1 человек.
- На фоне постоянных обстрелов Одесской области регион 13 октября посетил Владимир Зеленский. Президент провел там несколько совещаний, на которых говорилось о защите инфраструктуры и энергетики от атак россиян.
- В Одессе Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов. Марк Рютте пообещал посодействовать усилению безопасности украинского неба и судов в Черном море.