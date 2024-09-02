Враг бил по Киеву ракетами, баллистикой из КНДР и "Шахедами": уничтожено почти 20 целей
Источник:Киевская городская военная администрация
Россия ночью атаковала Киев ракетами. Враги нанесли комбинированный удар, атаковав крылатыми и баллистическими ракетами.
Первые ракеты враг выпустил по Киеву ориентировочно в 3 ночи на 2 сентября. Воздушная тревога в Киевской области звучала с 04:34 по 06:27 2 сентября.
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Что известно об атаке врага по Киеву
В Киевской городской военной администрации рассказали, как Россия атаковала Киев. В частности, враг:
- около 3 ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области выпустил крылатые ракеты, (потенциально Х-101);
- ракеты зашли на столицу после сложных маневров, с Южного направления;
- одновременно с подлетом к Киеву этих ракет, враг выпустил по столице и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М;
- вместе с тем – добавился один ударный беспилотник.
Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка – баллистических и ударный беспилотник! Невероятно большое количество баллистических ракет одновременно,
– заявили в КГВА.
Там рассказали, что в результате ракетного удара в городе упали обломки в:
- Голосеевском,
- Святошинском,
- Днепровском,
- Шевченковском районах.
По предварительным данным властей, вспыхнули автомобили и повреждены нежилые помещения.
Данные о разрушениях и пострадавших уточняются,
– заявила власть.
Перед этим мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Шевченковском районе медики осматривают одного пострадавшего, медиков вызвали в Святошинский и Шевченковский районы.