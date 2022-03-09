Враг близко на подходе к городу, но мы их уничтожаем, – мэр Николаева

Оккупанты пытаются взять Николаев в кольцо. Вчера, 8 марта, происходили бои по Кировоградскому направлению.

Сейчас оккупанты пытаются восстановить переправу и перейти через Буг. Об этом в эфире "Рады" рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщает 24 канал.

Обратите внимание В военные объекты, кроме общежития военных, враг не попал, – мэр Николаева

Николаев уничтожает оккупантов

"То есть они (оккупанты – 24 канал) фактически на подходе к городу. Однако наша артиллерия расстреливает их", – подчеркнул Сенкевич.

Он отметил, что есть большое количество кадров с уничтоженной техникой оккупантов. "Позавчера (7 марта – 24 канал) нам удалось отразить нападение на военный аэропорт", – добавил мэр.

Какая ситуация в Николаеве

Ночью с 6 на 7 марта оккупанты уничтожили в Николаеве 64 жилых дома. Последние 2 ночи были спокойными.

В Генштабе Вооруженных сил сообщили, что российские военные на Херсонщине переодевались в гражданскую одежду, чтобы прорваться в Николаев.

Ночью 9 марта в городе выпал снег. Такая новость – неутешительна для оккупантов и "на руку" для украинских защитников.

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