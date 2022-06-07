Враг бросил все усилия, чтобы захватить Северодонецк до 10 июня, но до сих пор не контролирует город

Россия бросила все силы на то, чтобы захватить Северодонецк и перерезать трассу Лисичанск – Бахмут. Войскам агрессора приказали выполнить эти задания до 10 июня.

Россияне хотят отрезать сообщение для украинских военных

Соответствующую информацию в эфире телемарафона FreeДом озвучил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает 24 канал.

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По его словам, россияне бросили все силы и резервы, чтобы перерезать трассу Лисичанск – Бахмут и захватить Северодонецк. Сергей Гайдай рассказал, что Россия стянула много техники, артиллерии и личного состава.

Сообщается, что у российских военных есть четкая задача до 10 июня захватить Северодонецк и перерезать трассу Лисичанск – Бахмут.

Цель оккупантов – отрезать сообщения для украинских военных. Но глава Луганской ОВА заявил, что эту задачу невозможно выполнить, хотя оборонять Северодонецк и тяжело.

Он заявил, что захватчики не контролируют город. Гайдай объяснил, что с одной стороны Северодонецк прикрывает Лисичанск, с другой – Горная община, где также идут жесткие бои.

Оккупанты мощно бьют по Лисичанску

В то же время глава Луганской ОВА заявил, что захватчики очень сильно обстреливают Лисичанск. Из-за того, что у оккупантов нет возможности близко подойти к Лисичанску, они обстреливают город тяжелым оружием. Речь идет о крупнокалиберных артиллерийских системах – 152 мм, 203 мм, 240 мм.

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Гайдай отметил, что вражеские удары уничтожают здания с верхнего этажа вплоть до подвала. Он подчеркнул, что оккупанты целенаправленно бьют по гуманитарным штабам, школам, где люди прячутся от обстрелов, и уничтожают инфраструктуры.

Какая ситуация в Северодонецке

В конце мая россияне прорвали оборону ВСУ в Северодонецке и вошли в город. После этого на территории города продолжаются уличные бои и ситуация меняется каждый день.

Сообщалось, что россияне контролируют половину Северодонецка. Вместе с тем в Генштабе ВСУ заявили, что наши военные удерживают контроль в Северодонецке.

7 июня в Генштабе информировали, что на Северодонецком направлении армия агрессора обстреливала подразделения наших войск и гражданскую инфраструктуру. Оккупанты вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино.

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