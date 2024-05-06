Враг цинично атаковал "Шахедами": сколько сбили ВСУ
Источник:Воздушные силы ВСУ
Россия атаковала Украину "Шахедами" из Курской области. Враги били по Сумщине.
В Сумской ОВА заявили, что враг ударил по энергетике региона. Из-за этого кое-где исчез свет, критические объекты перевели на резервное питание.
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Что известно о работе ВСУ
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 6 мая 2024 года россияне ударили с северного направления 13 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136.
В результате боевой работы мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 12 вражеских ударных БпЛА в Сумской области,
– заявили военные.
Перед полуночью 5 мая Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении беспилотников типа Shahed через Сумскую область в юго-западном направлении. Уже ориентировочно в 00:48 "Шахеды" летели в направлении Сум.
Взрывы в регионе раздавались несколько раз. В частности, ориентировочно в 00:08 в Сумах, впоследствии – в 00:39, 1:39 и даже в 6:48 6 мая.
Какие последствия атаки "Шахедами" по Сумской области
- В результате ночной атаки дронами-камикадзе типа "Шахед" в Сумах кое-где исчез свет. В частности, без электричества остались район Лебедина, Белополья и Ахтырки. Также кое-где у людей исчезла вода.
- По Сумской области враги нанесли авиационный удар по энергетическим объектам. Из-за атаки на местах работали все необходимые службы, продолжались восстановительные работы.
- Начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что из-за атаки вражескими дронами объекты критической инфраструктуры в Сумах переводят на резервное питание и водоснабжение; больницы также полностью обеспечат резервным питанием. В областном центре развернули пункты несокрушимости.
- Кстати, воздушная тревога на Сумщине звучала чуть ли не всю ночь. Сначала об опасности предупреждали с 23:26 5 мая по 01:52 6 мая, впоследствии – с 02:25 по 02:53 6 мая.
- Стоит отметить, что из-за вражеских атак проблемы со светом есть на Харьковщине и Днепропетровщине. По данным Минэнерго, в Харьковской области действуют ограничения для потребителей, в Кривом Роге – для промышленности.