Враг фиксирует перебои с электричеством: Силы обороны ударили по важным объектам на территории России

Об этом сообщили в Генштабе. Бойцы СБУ и других составляющих Сил обороны отработали так удачно, что перебои с электричеством есть в трех районах Курской области. Пораженные объекты обеспечивали функционирование российской железной дороги.

В День Сил специальных операций Зеленский наградил бойцов под Волчанском. А еще анонсировал: Сырский представит обновленную структуру работы систем ПВО и запросы для партнеров.

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В Генштабе показали фото атакованной подстанции в Курской области и рассказали о поражении

Силы обороны Украины нанесли очередной удар по важным объектам врага на территории России. В частности, недавно поражен ряд тяговых электроподстанций российских захватчиков в Курской области. Имеется информация о работе в области систем ПВО противника и взрывах в районах по меньшей мере четырех подстанций. Как результат, фиксируются перебои с электроснабжением в Поныровском, Курском и Солнцевском районах Курской области,

– говорится в сообщении.

Также показали фото, однако без детализации, что это за подстанция и когда она была атакована.



Пораженная подстанция в Курской области / Фото Генштаб

По сообщению Генштаба, работали силы и средства Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины (также известного как ЦСО "А" СБУ) во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Там объяснили: продолжение следует, поскольку оккупанты не останавливают войну.

Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, является законной целью для наших войск. Указанные объекты между прочим обеспечивают функционирование железной дороги России, осуществляющей перевозки вооружения и военной техники для поддержки своей оккупационной армии. Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала врага будут продолжаться до прекращения захватчиками вооруженной агрессии против украинского народа,

– пообещали в Генштабе.

Какая ситуация на фронте: данные Генштаба на 16:00 29 июля

Россияне сбросили 18 УАБов на Харьковщину. На Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза штурмовали позиции украинской армии в районах Глубокого и Волчанска. На Купянском направлении противник трижды активно шел на позиции наших подразделений неподалеку Стельмаховки и Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и Тернов. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два – продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты совершили четыре штурма позиций нашего войска вблизи Часового Яра, Дубово-Васильевки, Клещеевки и Григорьевки. Два из них до сих пор продолжаются. На Торецком направлении количество вражеских атак с начала суток возросло до 12.

Больше всего боестолкновений на Покровском направлении – 36. Активно враг действует у Прогресса, Новоалександровки, Тимофеевки и Желанного.

На Ореховском направлении захватчики совершили три неудачные попытки продвинуться неподалеку Малой Токмачки.