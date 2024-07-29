У День Сил спеціальних операцій Зеленський нагородив бійців під Вовчанськом. А ще анонсував: Сирський представить оновлену структуру роботи систем ППО та запити для партнерів.

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У Генштабі показали фото атакованої підстанції на Курщині та розповіли про ураження

Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об'єктах ворога на території Росії. Зокрема, нещодавно уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області. Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області,

– мовиться в повідомленні.

Також показали фото, проте без деталізації, що це за підстанція та коли її було атаковано.



Уражена підстанція в Курській області / Фото Генштаб

За повідомленням Генштабу, працювали сили і засоби Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (також відомого як ЦСО "А" СБУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Там пояснили: далі буде, оскільки окупанти не зупиняють війну.

Російська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною ціллю для наших військ. Вказані об'єкти поміж іншим забезпечують функціонування залізниці Росії, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії. Заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу,

– пообіцяли в Генштабі.

Слава Україні!