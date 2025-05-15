Враг готовится нанести удар по району Привокзальной площади в Сумах, – ОВА

В четверг, 15 мая, около 17:00 Россия готовится нанести ракетный удар по Сумской общине. Речь идет об объектах на Привокзальной площади и проспекте Шевченко.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает 24 Канал. Там призвали следить за обновлениями из официальных источников.

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Что известно об угрозе

По оперативной информации от соответствующих служб, враг планирует нанести ракетные удары по таким объектам:

Привокзальная площадь, 7 и 9;

проспект Шевченко, 2.

Всех, кто находится вблизи указанных адресов, призываем немедленно покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место,

– говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Politico предупреждали – Россия может готовить "ответ" на мирные усилия Запада. Украинская разведка выразила обеспокоенность возможными новыми вражескими обстрелами Киева в ближайшие дни.