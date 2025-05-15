Враг готовится нанести удар по району Привокзальной площади в Сумах, – ОВА
- Россия может планировать ракетный удар по Привокзальной площади и проспекту Шевченко Сумской общины в 17:00 15 мая.
- Сумская областная военная администрация призывает жителей покинуть эти районы и пройти в укрытие.
В четверг, 15 мая, около 17:00 Россия готовится нанести ракетный удар по Сумской общине. Речь идет об объектах на Привокзальной площади и проспекте Шевченко.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает 24 Канал. Там призвали следить за обновлениями из официальных источников.
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Что известно об угрозе
По оперативной информации от соответствующих служб, враг планирует нанести ракетные удары по таким объектам:
- Привокзальная площадь, 7 и 9;
- проспект Шевченко, 2.
Всех, кто находится вблизи указанных адресов, призываем немедленно покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место,
– говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Politico предупреждали – Россия может готовить "ответ" на мирные усилия Запада. Украинская разведка выразила обеспокоенность возможными новыми вражескими обстрелами Киева в ближайшие дни.