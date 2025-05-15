Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, передає 24 Канал. Там закликали слідкувати за оновленнями з офіційних джерел.

Дивіться також Ранкова служба мала б відбуватися не так: на Сумщині ворог пошкодив Петропавлівську церкву

Що відомо про загрозу

За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах:

Привокзальна площа, 7 і 9;

проспект Шевченка, 2.

Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликаємо негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Politico попереджали – Росія може готувати "відповідь" на мирні зусилля Заходу. Українська розвідка висловила стурбованість ймовірними новими ворожими обстрілами Києва найближчими днями.