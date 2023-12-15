Враг пытается оцепить Авдеевку и вернуть позиции на Запорожье: карта фронта 15 декабря

Украинские защитники дают врагу достойный отпор вдоль всей линии столкновения. Несмотря на это, россияне не оставляют попыток наступать.

Ситуация на фронте остается непростой. За прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений.

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Что происходит на направлениях фронта

Наоперативная обстановка остается без изменений Навраг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, а также проводит активную диверсионную деятельность. Наукраинские защитники отбили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

Нанаши защитники отбили атаку врага восточнее Тернов Донецкой области.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите карту

Нанаши воины отбили 11 атак противника возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Оккупанты несут потери, а Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. Наукраинские защитники продолжают сдерживать врага, который не пытается оцепить Авдеевку. Наши защитники отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского.

Враг пытается окружить Авдеевку: смотрите карту

Нау Силы обороны сдерживают врага в районе Новомихайловки. Здесь наши защитники успешно отбили 17 атак. Навраг наступательных действий не вел. НаСилы обороны отбили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны отбили атаки возле Приютного: смотрите карту

Наукраинские воины наносят врагу потери и закрепляются на достигнутых рубежах. Наукраинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Ситуация на Херсонском направлении: смотрите карту

Наши военные работают по врагу