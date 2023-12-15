Враг пытается оцепить Авдеевку и вернуть позиции на Запорожье: карта фронта 15 декабря
15 декабря 2023, 08:35Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники дают врагу достойный отпор вдоль всей линии столкновения. Несмотря на это, россияне не оставляют попыток наступать.
Ситуация на фронте остается непростой. За прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений.
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Что происходит на направлениях фронтаНа Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без изменений На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, а также проводит активную диверсионную деятельность. На Купянском направлении украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.
Ситуация на Купянском направлении: смотрите картуНа Лиманском направлении наши защитники отбили атаку врага восточнее Тернов Донецкой области.
Ситуация на Лиманском направлении: смотрите картуНа Бахмутском направлении наши воины отбили 11 атак противника возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Оккупанты несут потери, а Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не пытается оцепить Авдеевку. Наши защитники отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского.
Враг пытается окружить Авдеевку: смотрите картуНа Марьинском направлении у Силы обороны сдерживают врага в районе Новомихайловки. Здесь наши защитники успешно отбили 17 атак. На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. На Запорожском направлении Силы обороны отбили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.
Силы обороны отбили атаки возле Приютного: смотрите картуНа Мелитопольском направлении украинские воины наносят врагу потери и закрепляются на достигнутых рубежах. На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Ситуация на Херсонском направлении: смотрите карту
Наши военные работают по врагу
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.
- Также за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 1 аэробалистическую ракету Х-47М "Кинжал".
- Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и 2 склада боеприпасов противника.