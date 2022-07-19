У врага частичный успех в направлении Покровского: закрепляется на южных окраинах

россия продолжает свое наступление на Донбассе. Наши защитники надежно удерживают оборону.

К сожалению, иногда врагу удается получить определенные незначительные успехи. О ситуации на фронте рассказали в вечерней сводке Генштаба за 19 июля.

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Частичный успех врага возле Покровского

По информации военных, на Бахмутском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево.

Также били из авиации вблизи Углегорской ТЭС, Покровского, Майорска, Торецка, Берестового и Вершины.

В Генштабе рассказали, что враг вел штурмовые действия в направлении Покровского. Там у россиян есть частичный успех. Они закрепляются на южной окраине населенного пункта.

В то же время попытки противника продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины и территории Углегорской ТЭС были безуспешными.

Обстрелы врага

россия не уменьшает темпы своего ракетного террора по Украине. российские военные 19 июля снова в очередной раз накрыли огнем город Славянск в Донецкой области. оккупанты ударили по жилым домам, где под завалами остаются люди.

Днепропетровская область дважды за 19 июля попала под вражеские обстрелы. Из "Градов" оккупанты били по Никополю: под огнем оказалась база отдыха. А в ночь на 19 июля только по Никополю враги выпустили около 40 реактивных снарядов. На двух промышленных предприятиях загорелись пожары. В городе частично разрушены несколько частных домов и повреждены электросети.

Также враг в ночь на 16 июля нанес удар по Чугуеву на Харьковщине. В результате действий оккупантов погибли трое мирных жителей.

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