Спикер Украинской добровольческой армии “Юг” Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что всего 8 калибров летели с моря. В ВМС также отметили, что "Калибры" летели с подлодок.

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Россияне использовали "Калибры"

Братчук отметил, что враг впервые за долгое время массово использовал ракеты морского базирования типа "Калибр". Из Черного моря их летело 8, уничтожено было 6 нашими силами ПВО. Конечно, результат неплохой. Было понимание, что враг накапливает калибру.

На дежурстве было 2 подлодки, это 8 ракет. Вчера к ним еще присоединялся надводный ракетоноситель. Собственно, видимо, он и выстреливал эти "Калибры" по территории нашего государства. Было понятно, что использование "Калибров"– это только вопрос времени,

– заметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Снаряжение кораблей

По его словам, более интересно то, как снаряжаются ракетоносители. Севастополь отрезан, но, возможно, враг уже каким-то образом доходит до финала. Совершенно точно то, что в этом направлении наши структуры соответственно работают, чтобы понять, что является следующей целью для наших сил обороны.

"Мониторим ситуацию. Воздушная разведка также беспокоит. Враг ежедневно запускает разведывательные дроны. Как правило, эти дроны-разведчики– над морем, они пытаются проникать в воздушное пространство города, их сбивают. Однако это свидетельствует о том, что враг готовится к новым ракетно-дроновым атакам, и мы это видим фактически каждый день",– подчеркнул Братчук.

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