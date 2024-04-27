Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що всього 8 калібрів летіли з моря. У ВМС також зазначили, що "Калібри" летіли з підводних човнів.

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Росіяни використали "Калібри"

Братчук зазначив, що ворог уперше за довгий час масово використав ракети морського базування типу "Калібр". З Чорного моря їх летіло 8, знищено було 6 нашими силами ППО. Звісно, результат непоганий. Було розуміння, що ворог накопичує Калібри.

На чергуванні було 2 підводні човни, це 8 ракет. Учора до них ще долучався надводний ракетоносій. Власне, мабуть, він і вистрілював ці "Калібри" по території нашої держави. Було зрозуміло, що використання "Калібрів" – це лише питання часу,

– зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

Спорядження кораблів

За його словами, більш цікаво те, як споряджуються ракетоносії. Севастополь відрізаний, але, можливо, ворог уже якимось чином доходить до фіналу. Абсолютно точно те, що в цьому напрямку наші структури відповідно працюють, аби зрозуміти, що є наступною ціллю для наших сил оборони.

"Моніторимо ситуацію. Повітряна розвідка також турбує. Ворог щодня запускає розвідувальні дрони. Як правило, ці дрони-розвідники – над морем, вони намагаються проникати в повітряний простір міста, їх збивають. Однак це свідчить про те, що ворог готується до нових ракетно-дронових атак, і ми це бачимо фактично щодня", – наголосив Братчук.

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