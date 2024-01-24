Враг коварен, – Лубинец отреагировал на заявления о пленных на борту Ил-76

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека прокомментировал заявление российского минобороны. Там заявили, что якобы на борту упавшего Ил-76 находились украинские военнопленные.

Дмитрий Лубинец призвал не вестись на провокации. В Координационном штабе заявили, что это вражеская ИПСО.

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Что говорит Уполномоченный о якобы пленных на борту Ил-76

Сейчас, я, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию,

– заявил Лубинец.

Он пояснил, что враг коварен и мы знаем, какие ужасные методы Россия может применять, чтобы дестабилизировать наше общество.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека призвал представителей СМИ и украинцев не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам.

"А также прошу не распространять недостоверную информацию", – сказал Лубинец.

Ил-76 упал в Белгородской области России: коротко