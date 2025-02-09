Враг массированно атаковал Ровненскую область, была самая длинная тревога с начала войны, – ОВА
В ночь на 9 февраля в Ровненской области была самая длинная тревога с начала полномасштабного вторжения. Она длилась почти 8 часов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.
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Россия массированно атаковала Ровненскую область
Причиной тревоги и ночных взрывов на Ровненщине стала российская атака "Шахедами". Враг массированно атаковал область.
Результатом работы сил ПВО является сбивание 6 вражеских целей. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. На месте сбивания работают соответствующие службы,
– написал Александр Коваль.
Он поблагодарил военных за работу, но больше деталей не привел.
Тревога в области продолжалась с 01:39 до 09:21 9 февраля.
Кроме этого, оккупанты ударили по Киевской области, в частности, по Обуховскому району. Там упали обломки сбитых дронов. Взрывы слышали и в Луцке.
В 9 утра в Воздушных силах подвели итоги работы ПВО. Сбито 70 дронов и еще почти столько же были локально потеряны. В целом была 151 воздушная цель – собственно "Шахеды" и беспилотники-имитаторы.