Враг массированно атаковал Ровненскую область, была самая длинная тревога с начала войны, – ОВА

В ночь на 9 февраля в Ровненской области была самая длинная тревога с начала полномасштабного вторжения. Она длилась почти 8 часов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

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Россия массированно атаковала Ровненскую область

Причиной тревоги и ночных взрывов на Ровненщине стала российская атака "Шахедами". Враг массированно атаковал область.

Результатом работы сил ПВО является сбивание 6 вражеских целей. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. На месте сбивания работают соответствующие службы,

– написал Александр Коваль.

Он поблагодарил военных за работу, но больше деталей не привел.

Тревога в области продолжалась с 01:39 до 09:21 9 февраля.

Кроме этого, оккупанты ударили по Киевской области, в частности, по Обуховскому району. Там упали обломки сбитых дронов. Взрывы слышали и в Луцке.

В 9 утра в Воздушных силах подвели итоги работы ПВО. Сбито 70 дронов и еще почти столько же были локально потеряны. В целом была 151 воздушная цель – собственно "Шахеды" и беспилотники-имитаторы.