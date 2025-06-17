Враг массированно атаковал столицу: обломки попали в общежитие Киевского авиационного института

Россия нанесла массированную комбинированную атаку по Киеву ночью 17 июня. В результате удара пострадали, в частности, общежития Киевского авиационного института.

В один из них произошел прилет обломков, еще в трех повредило окна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющую обязанности ректора учреждения Ксению Семенову.

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Пострадало общежитие КАИ в результате вражеской атаки

По словам Семеновой, жертв нет, зато есть раненые. Остаток атаки все находились в укрытиях.

Сейчас происходит переселение студентов и сотрудников из поврежденного общежития. Со всеми на контакте студсовет студгородка и администрация общежитий.

По данным Суспильного, пострадало 10-е общежитие КАИ. Еще в трех взрывной волной повреждены окна.

Семенова добавляет, что быстро среагировали все службы и безопасность университета. Команда РГА тоже была на месте удара.

Если еще кому-то, о ком мы не знаем еще, нужна помощь, пишите, или подходите в 10 общежитие. Утром дам больше деталей. Вся команда на месте, работаем,

– отметила исполняющая обязанности ректора.

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Россия целую ночь атаковала Киев. Большинство ракет и дронов летели именно на столицу. В итоге в Киеве пострадали жилые дома, также произошло много пожаров.

Киевские власти зафиксировали последствия атаки на как минимум 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах.

По состоянию на 5:30 было известно о 18 пострадавших: 12 человек получили помощь на месте, 6 – госпитализированы.