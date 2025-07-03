Враг массированно атакует Киевскую область: есть повреждения и сбитые цели
- Враг массированно атакует Киевщину ударными БПЛА, есть сбитые цели и разрушения.
- В результате атаки повреждено остекление многоквартирного дома в Бучанском районе и частный дом.
3 июля Россия начала ночной воздушный террор Украины. Большое количество БПЛА летит на Киевскую область.
С 17:00 в Киевской области продолжается тревога из-за угрозы ударных беспилотников. В регионе активно работает противовоздушная оборона, сообщает 24 Канал.
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Киевщина под массированным обстрелом
Около 23:40 глава ОВА Николай Калашник сообщил, что враг массированно атакует Киевщину ударными БПЛА.
В области уже есть сбитые враждебные цели. Также известно о разрушении.
В результате вражеской атаки в Бучанском районе повреждено остекление четырехэтажного многоквартирного жилого дома. Кроме того, поврежден частный дом.
Вражеская атака продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах,
– говорится в сообщении чиновника.
В столице тоже зафиксированы падения обломков. В Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении, а в Днепровском – обломки упали возле учебного заведения.
Тем временем в результате падения обломков вражеских БПЛА в Полтавском районе на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль и несколько домов. Также есть пострадавшие.