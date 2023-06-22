Что делать в случае радиационной аварии: пошаговая инструкция

Запорожская атомная станция уже больше года находится под российской оккупацией. Захватчики не только регулярно обстреливают станцию, но и могут ее взорвать.

В этом контексте имеет смысл напомнить алгоритм действий на случай радиационной аварии. Им поделилось Министерство здравоохранения Украины.

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Что делать в случае радиационной аварии

Первое правило безопасности в любой чрезвычайной ситуации – сохранять спокойствие.

То же касается и ситуаций, которые еще не случились. Паника и страх – это именно то, к чему стремится враг. Следует помнить, что Россия – это страна-террорист, от которой, как от обезьяны с гранатой, можно ожидать всего чего угодно.

Находиться в укрытии или помещении.

Следует держаться подальше от стен и крыши, находиться в помещениях без окон и наружных дверей, закрыв и уплотнив все щели скотчем или влажной тканью. Систему вентиляции необходимо отключить.

Обеззаразить себя.

Снимите верхний слой одежды, упакуйте его и держите подальше от людей и животных, по возможности – примите душ (без использования кондиционера для волос и не царапая кожу), наденьте чистую одежду; если нет возможности помыться, то рекомендуется вымыть или вытереть влажными салфетками руки и лицо.

Что этому предшествовало

Йодная профилактика нужна только в случае произошедшей аварии.

22 июня президент Владимир Зеленский объявил, что Россия готовится к террористическому акту на Запорожской атомной электростанции с выбросом радиации. Зеленский подчеркнул, что ему не раз приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ.

"И то, по кому она ударит, определяется лишь направлением ветра. Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам – каждому в мире. Все доказательства. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка – все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Абсолютно все. Никаких терактов на атомных станциях никогда и нигде не должно быть", – подчеркнул украинский лидер.