Враг начал создание ударной группировки на Криворожском направлении, – ОК "Юг"
Источник:оперативное командование "Юг"
Долгое время оккупанты не создавали ударных группировок на Юге. Однако 2 июля защитники зафиксировали одну на Криворожском направлении.
В оперативном командовании "Юг" рассказали о ситуации в регионе по состоянию на 2 августа. В течение суток оккупанты продолжали боевые действия на занимаемом рубеже обороны.
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оккупанты создают ударную группировку на Криворожском направлении
Защитники значили, что ситуация на Юге – сложная и напряженная. В частности, захватчики приступили к созданию ударной группировки на Криворожском направлении.
Вполне вероятна и подготовка враждебного контрнаступления с последующими планами выхода на административную границу Херсонской области,
– добавили в ОК "Юг".
В свою очередь, на рубеже Сухой Пруд – Белогорка россияне пытались провести разведку боем. Пехоту сопровождали 2 танка. Однако оккупанты в очередной раз понесли потери и отступили.
Кроме этого, за сутки они нанесли 2 авиационных удара по позициям украинских защитников. Оккупанты атаковали со временно оккупированных территорий Херсонщины и Николаевщины, вдоль линии столкновения. Они использовали вертолеты и реактивные системы залпового огня "Смерч".
В то же время, украинская авиация трижды ударила по опорным пунктам врагов, а один раз – по скоплению вооружения и техники. россияне понесли потери в Бериславском и Баштанском районах.
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":
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Общие потери россии в Украине
С начала полномасштабного вторжения ВСУ наносят оккупантам колоссальные потери. По состоянию на утро 2 августа наши защитники уже ликвидировали около 41,17 тысячи захватчиков.
Также оккупационная армия продолжает стремительно терять свою технику. В частности, украинские военные уже уничтожили:
- 1 768 танков,
- 4 014 боевых бронированных машин,
- 936 артиллерийских систем,
- 259 реактивных систем залпового огня,
- 117 средств противовоздушной обороны,
- 223 самолета,
- 191 вертолет,
- 739 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,
- 174 крылатые ракеты,
- 15 кораблей и катеров,
- 2 914 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
- 82 единицы специальной техники.
Следует заметить, что эти данные – приблизительны, ведь подсчет усложняют очень активные боевые действия. Поэтому россия могла потерять в этой войне гораздо больше.
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