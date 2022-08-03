Враг начал создание ударной группировки на Криворожском направлении, – ОК "Юг"

Долгое время оккупанты не создавали ударных группировок на Юге. Однако 2 июля защитники зафиксировали одну на Криворожском направлении.

В оперативном командовании "Юг" рассказали о ситуации в регионе по состоянию на 2 августа. В течение суток оккупанты продолжали боевые действия на занимаемом рубеже обороны.

Заметьте Мы исправим ситуацию, – Арестович о тяжелых боях у Песков и Авдеевки

оккупанты создают ударную группировку на Криворожском направлении

Защитники значили, что ситуация на Юге – сложная и напряженная. В частности, захватчики приступили к созданию ударной группировки на Криворожском направлении.

Вполне вероятна и подготовка враждебного контрнаступления с последующими планами выхода на административную границу Херсонской области,

– добавили в ОК "Юг".

В свою очередь, на рубеже Сухой Пруд – Белогорка россияне пытались провести разведку боем. Пехоту сопровождали 2 танка. Однако оккупанты в очередной раз понесли потери и отступили.

Кроме этого, за сутки они нанесли 2 авиационных удара по позициям украинских защитников. Оккупанты атаковали со временно оккупированных территорий Херсонщины и Николаевщины, вдоль линии столкновения. Они использовали вертолеты и реактивные системы залпового огня "Смерч".

В то же время, украинская авиация трижды ударила по опорным пунктам врагов, а один раз – по скоплению вооружения и техники. россияне понесли потери в Бериславском и Баштанском районах.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

Следует прочесть россия за 5 месяцев войны потеряла больше военных, чем США за 8 лет в Ираке: расследование

Общие потери россии в Украине

С начала полномасштабного вторжения ВСУ наносят оккупантам колоссальные потери. По состоянию на утро 2 августа наши защитники уже ликвидировали около 41,17 тысячи захватчиков.

Также оккупационная армия продолжает стремительно терять свою технику. В частности, украинские военные уже уничтожили:

1 768 танков,

4 014 боевых бронированных машин,

936 артиллерийских систем,

259 реактивных систем залпового огня,

117 средств противовоздушной обороны,

223 самолета,

191 вертолет,

739 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,

174 крылатые ракеты,

15 кораблей и катеров,

2 914 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

82 единицы специальной техники.

Следует заметить, что эти данные – приблизительны, ведь подсчет усложняют очень активные боевые действия. Поэтому россия могла потерять в этой войне гораздо больше.

Будет интересно – Данилов заявил, что после победы Украины россию будут раздирать: смотрите видео