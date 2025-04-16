Россияне ударили по Херсону: есть пострадавшие, взрывы раздаются с самого утра

Российская армия ударила из авиации и артиллерии по Херсону. Вследствие этого, согласно обнародованной информации пострадали люди. Прокуратура начала производство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

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Что известно об обстреле Херсона

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту военного преступления. Следствием известно, что утром 16 апреля российские военнослужащие в очередной раз атаковали Херсон.

Зафиксировано попадание по гражданским объектам в жилом массиве артиллерией и управляемыми авиационными бомбами. Пока известно о трех пострадавших гражданских. Информация уточняется,

– говорится в сообщении.

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