Враг нанес 5 ударов по Запорожью: есть попадания по домам и больнице

Посреди дня россияне атаковали Запорожье и область управляемыми авиабомбами, зафиксировали не менее 5 ударов. К сожалению, в результате этого есть попадания.

Также есть информация о повреждениях и пострадавших в результате атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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Какие последствия атаки на Запорожье

Посреди дня на Украину, на гражданских людей летят российские ракеты и КАБы,

– отметил глава Запорожской ОВА.

Согласно обнародованной информации, российские захватчики нанесли по городу и области не менее 5 ударов управляемыми авиационными бомбами. К сожалению, есть попадания, зафиксировали "прилеты" по жилым домам и местной больнице. Пока масштабы разрушений выясняют.

В результате атаки на Запорожье есть попадание в объекты инфраструктуры: смотрите видео

Также, к сожалению, в результате атаки люди получили ранения. По данным "Радио Свобода", пострадали не менее 5 работников больницы. Из медицинского учреждения людей эвакуируют и переводят в другие места. В то же время местные власти пока количество раненых не комментировали.

Удар по Запорожью вызвал страшные разрушения / Фото Запорожской ОВА

По предварительной информации, перед завалами еще могут находиться люди.

На российское преступление отреагировал и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак: "Запорожье – очередной удар авиабомбами и ракетами. Постоянный террор Харькова, Сум, Киева и других городов. Путина нужно останавливать силой, Запад должен быть сильным и поддержать Украину".