Россия в Кривом Роге попала в многоэтажку и образовательное учреждение: есть жертвы и раненые

Россияне ударили по Кривому Рогу ракетами. В Министерстве внутренних дел заявили, что на месте происшествия работают все необходимые службы.

Взрывы в Днепропетровской области прозвучали во время воздушной тревоги ориентировочно в 9:07 31 июля. Глава МВД сообщил, что по городу попали две российские ракеты, пишет 24 Канал.

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Что известно об ударе по Кривому Рогу

Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы,

– заявили в МВД.

Также там призывали соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Корреспонденты Суспильного, ссылаясь на слова очевидцев, сообщили о попадании по многоэтажке.

Россия попала в многоэтажку и учебное заведение

Ориентировочно в 10:19 глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что россияне попали по Кривому Рогу двумя ракетами. По данным министра:

одна ракета – попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами могут находиться люди. Там работают спасатели и полиция;

вторая ракета – уничтожила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома, там вспыхнул пожар.

По состоянию на 10:15 (31 июля – 24 Канал) один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Спасатели тушат огонь и разбирают завалы. Там еще могут быть люди,

– заявил Клименко.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия разрушила часть жилой девятиэтажки и здание учебного заведения.



Россия уничтожила часть дома в Кривом Роге / Фото Дмитрия Лубинца

Россия убивает мирных людей в их домах / Фото Дмитрия Лубинца

Что этому предшествовало