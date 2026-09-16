Россия атаковала "Шахедом" пассажирский поезд Киев – Николаев

Утром оккупанты ударили по пассажирскому поезду №122 сообщением Киев – Николаев. Благодаря заблаговременной эвакуации никто не пострадал.

Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Перцовский.

Что известно об обстреле поезда Киев – Николаев?

По словам Перцовского, мониторинговая группа Укрзализныци заблаговременно обнаружила угрозу и и дала приказ о немедленной эвакуации.

Благодаря четким и оперативным действиям локомотивная бригада, обслуживающий персонал и все пассажиры покинули вагоны к моменту попадания.

Для людей из поврежденного поезда совместно с Николаевской ОВАО организовали автобусный трансфер.

Всех пассажиров доставляют в Николаев, чтобы они, несмотря на чрезвычайную ситуацию, добрались до конечной точки назначения.

В компании осудили очередной акт терроризма против гражданской инфраструктуры и призвали международное сообщество к решительным действиям.

Железнодорожники подчеркнули, что охота на пассажирские поезда является военным преступлением, за которое виновные обязательно понесут ответственность.

Пораженный дроном поезд Киев – Николаев: смотрите видео

Напомним, в последнее время Россия целенаправленно усилила удары по украинской железной дороге.

13 сентября российские дроны атаковали поезд Киев – Варшава у польской границы.

Перед этим враг попал в пассажирский поезд на железнодорожном вокзале Луцка.

Заметим, что на Ставке 15 сентября обсудили, как защитить "Укрзализныцю" от российских ударов.

В частности, речь шла о безопасности перевозок, ремонте поездов и обеспечении компании необходимым оборудованием. Также для прифронтовых районов готовят запасные маршруты, которые будут совмещать поезда и автобусы.