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24 Канал Новости Украины Враг нанес удар по предприятию пищевой промышленности в Житомирской области
28 сентября, 08:57
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Обновлено - 09:19, 28 сентября

Враг нанес удар по предприятию пищевой промышленности в Житомирской области

Даниил Жоров

Россия в понедельник, 28 сентября, запустила по Украине ударные беспилотники. Враг нанес удар по гражданской инфраструктуре в Житомирской области.

Речь идет о предприятии пищевой промышленности. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. 

Что известно о российской атаке? 

В ОВА рассказали, что ночью 28 сентября Россия дронами атаковала предприятие пищевой промышленности в Житомирской области. На месте попадания возник пожар. 

Спасатели ГСЧС локализовали и ликвидировали огонь. К счастью, информации о пострадавших в результате обстрела нет.

Спасатели ликвидировали пожар / Фото ГСЧС Житомирщины

 

 

Той же ночью военные страны-агрессорки нанесли удар по жилому дому в Салтовском районе Харькова. В городе известно о раненых, среди них – 8 детей.

Также Россия совершила атаку на Киев утром 28 сентября. В Шевченковском районе враг повредил офисный центр.

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Война России с Украиной Житомирская область Атака дронами-камикадзе