Враг наступает по всей линии фронта, – Сырский о ситуации на Востоке
Источник:Александр Сырский
Украинские военные дают врагу достойный отпор и удерживают позиции на фронте. В то же время враг на Востоке ведет штурмовые действия.
Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал, что на Востоке ситуация остается сложной. Враг продолжает наступать по всей линии фронта.
Смотрите также Враг использует новые тактики, – Братчук о ситуации на левобережье Херсона
Рассмотрели варианты дальнейших действий
Военный рассказал, что вместе с командирами, которые там держат оборону, детально проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий.
Совместно приняли необходимые решения и приняли меры по обеспечению устойчивости нашей обороны, сохранению жизни наших воинов и рациональному использованию боеприпасов,
– написал Сырский.
В общем, на фронте за прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.
Россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку, а также вернуть утраченные позиции на Юге и Востоке. Кроме того, враг пытается вытеснить ВСУ с левого берега Херсонской области, где наши военные создали плацдарм.
Ситуация на самых сложных направлениях фронта
- На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.
- На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
- На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там наши военные отразили 8 атак.