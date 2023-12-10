Враг наступает по всей линии фронта, – Сырский о ситуации на Востоке

Украинские военные дают врагу достойный отпор и удерживают позиции на фронте. В то же время враг на Востоке ведет штурмовые действия.

Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал, что на Востоке ситуация остается сложной. Враг продолжает наступать по всей линии фронта.

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Рассмотрели варианты дальнейших действий

Военный рассказал, что вместе с командирами, которые там держат оборону, детально проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий.

Совместно приняли необходимые решения и приняли меры по обеспечению устойчивости нашей обороны, сохранению жизни наших воинов и рациональному использованию боеприпасов,

– написал Сырский.

В общем, на фронте за прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.

Россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку, а также вернуть утраченные позиции на Юге и Востоке. Кроме того, враг пытается вытеснить ВСУ с левого берега Херсонской области, где наши военные создали плацдарм.

Ситуация на самых сложных направлениях фронта