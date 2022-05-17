Враг не имеет преимущества в воздухе, но вероятность ударов сохраняется, – Минобороны

Сегодня риск ракетных ударов остается на всей территории Украины, однако у врага нет преимущества в воздухе. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, Россия становится предсказуемой, несмотря на то, что страна-агрессор боролась за статус "непредсказуемого врага". Оккупанты эмоционально реагируют на любые успехи Украины, в том числе международные.

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Анна Маляр акцентировала, что риск ракетных ударов остается на всей территории Украины. В частности, ночь 17 мая это доказывает, ведь было большое количество ударов в разных регионах страны.

Противовоздушная оборона Украины, которую до 24 февраля считали слабым местом, показала, что сегодня враг нет имеет преимущества в воздухе,

– сообщила Анна Маляр.

"Говорить об абсолютной и 100% защите, конечно, – некорректно, потому что ракеты попадают в те или иные объекты", – добавила заместитель министра обороны.

Она отметила, что все же несравненно большее количество ракет сбивается и не попадает в цели благодаря работе противовоздушной обороны. Это уже спасенные сотни тысяч жизней.

Что известно о последних российских ракетных обстрелах

Ночью 17 мая во Львове сирены, объявляющие воздушную тревогу, раздавались дважды. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что по Львовщине выпустили 2 волны крылатых ракет. Во Львове ни одна ракета не приземлилась – безопасность львовян оберегают воздушные силы "Запад".

Также ночью 17 мая над Николаевщиной Силы ПВО сбили российскую крылатую ракету, летевшую в направлении западных областей Украины. Ее запустили из Каспийского моря.

Во Львовской области противовоздушная оборона сбила 3 крылатые ракеты. Одна ракета попала – пострадал военный объект в Яворовском районе.

Российские оккупанты нанесли очередные удары по восточной части Украины. Боевики атаковали здания больниц в Северодонецке. Обстреляли также и район Попасной: в результате бомбардировки в области погибли 10 человек, еще 3 ранены.

Украинским защитникам удалось обнаружить и уничтожить ракету, выпущенную истребителем оккупантов по Одессе. Военные призвали граждан не пренебрегать объявлениями воздушной тревоги и біть осторожніми.

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