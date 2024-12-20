Враг ночью ударил по инфраструктуре Сум

20 декабря враг нанес ракетный удар по инфраструктуре областного центра Сумщины.

Приблизительно в 01:02 в Сумах раздались звуки взрывов. Утром в Сумской ОВА уточнили последствия вражеского удара, передает 24 Канал.

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Удар по Сумам

Отмечается, что ночью 20 декабря враг атаковал ракетой инфраструктуру областного центра.

Предварительно люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы, последствия атаки россиян уточняются.

К слову, в ночь на 20 декабря противник запустил "Шахеды". Дроны, в частности, атаковали украинскую столицу. На Киев вражеские БПЛА заходили несколькими волнами. Все российские беспилотники, угрожавшие Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и территории столицы. В результате атаки российских дронов, предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы на территорию нежилой застройки. Произошло возгорание складского помещения площадью 15 000 квадратных метров.