Враг ночью в очередной раз атаковал "Шахедами" Украину: сколько вражеских целей уничтожено
- Силы ПВО этой ночью обезвредили 24 из 41 вражеских дронов.
- Основное направление удара – прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей.
- Зафиксировано попадание в 7 локациях.
В ночь на 26 июня российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала ударные БПЛА типа "Шахед".
По вражеским целям отработали силы ПВО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Сколько дронов уничтожено во время ночной атаки
В ночь на 26 июня вражеские силы атаковали 41-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Оккупанты запускали дроны с направлений:
- Брянск,
- Курск,
- Приморско-Ахтарск – Россия,
- Гвардейское – ТОТ Крыма.
Основным направлением вражеского удара были прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей.
Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 24 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Юге и Севере страны,
– сообщают в Воздушных силах.
Там указали, что 8 вражеских целей были сбиты огневыми средствами поражения, еще 16 – локально потеряны/подавлены РЭБ.
В ВС информировали, что зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 7 локациях.