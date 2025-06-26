Враг ночью в очередной раз атаковал "Шахедами" Украину: сколько вражеских целей уничтожено

В ночь на 26 июня российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала ударные БПЛА типа "Шахед".

По вражеским целям отработали силы ПВО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Россияне ударили по Харькову "Геранями": есть попадание в гражданское предприятие

Сколько дронов уничтожено во время ночной атаки

В ночь на 26 июня вражеские силы атаковали 41-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Оккупанты запускали дроны с направлений:

Брянск,

Курск,

Приморско-Ахтарск – Россия,

Гвардейское – ТОТ Крыма.

Основным направлением вражеского удара были прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 24 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Юге и Севере страны,

– сообщают в Воздушных силах.

Там указали, что 8 вражеских целей были сбиты огневыми средствами поражения, еще 16 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

В ВС информировали, что зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 7 локациях.