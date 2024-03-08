Враг ночью выпустил по Украине 37 "Шахедов": сколько удалось сбить
8 марта 2024, 07:15Читати новину українською
В ночь на 8 марта российские войска выпустили по Украине 37 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силам обороны удалось сбить почти все.
Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 33 ударных БпЛА были уничтожены.
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