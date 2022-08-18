Огонь охватил 600 квадратов: спасатели показали жуткие фото Салтовки

В результате циничного обстрела россиян Харькова в Салтовском районе вспыхнул пожар. Вражеская ракета попала прямо в общежитие, где находились гражданские.

Как рассказали спасатели, информация о ракетных обстрелах и пожаре поступила в 21:23.

Важно Смертельные удары по общежитиям в Харькове: все, что известно об атаках 17 – 18 августа

К месту происшествия оперативно прибыли 18 единиц пожарно-спасательной техники и 80 человек личного состава ГСЧС. Площадь пожара составляла около 600 квадратных метров.

Уже в 23:38 пожар удалось локализовать. В настоящее время продолжается тушение отдельных очагов пожаров и поиск людей под завалами.

Жуткие кадры Салтовки / Фот ДСНС

Впоследствии фото обстрела Салтовки показали и в офисе генпрокурора. Там подчеркнули, что никаких воинских формирований и военной техники вблизи атакованного общежития не было.

Последствия удара по общежитию на Салтовке / Фото офиса генпрокурора

Главное об обстреле общежития 17 августа

Директор областного Департамента гражданской защиты Иван Сокол рассказал, что оккупанты выпустили по Салтовскому району Харькова крылатую ракету "Калибр". Она ударила по общежитию, в котором жили более 30 человек, в том числе дети и пенсионеры. Общежитие разрушено до основания. Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали не "Калибром", а "Искандером".

По последним данным, которые привел Синегубов, погибших было уже семь человек. Также еще 17 человек пострадали, в том числе 11-летний ребенок. Советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова сообщила, что россияне ударили по общежитию в Салтовке, в котором находились люди с недостатками слуха. То есть, они могли не услышать тревоги.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир жестко ответить на атаку захватчиков. Он подчеркнул, что Россия продолжает убивать людей среди Европы. Единственными, по его мнению, способами остановить президента страны-террориста владимира путина являются:

предоставить Украине максимальную военную помощь,

ввести более жесткие санкции против россии.

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