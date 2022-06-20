Враг оказывает максимальное сопротивление, чтобы не разрешить ВСУ выйти к границе в Харьковской области, – Маляр
Вооруженные Силы Украины освободили значительную часть территории Харьковской области от российских захватчиков. Враг сосредоточил максимальные усилия на том, чтобы помешать ВСУ выйти к границе.
ВСУ ведут бои за то, чтобы выйти на границу в Харьковской области
О ситуации в Харьковской области в эфире канала "Рада" рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 канал. Она прокомментировала информацию, что вооруженные силы России могут снова начать наступление на Харьковщине.
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Маляр заявила, что вооруженным силам Украины оставалось немного, чтобы выйти на государственную границу с Россией в Харьковской области. Она отметила, что Харьков и Харьковская область "были победно освобождены от врага".
В то же время, по словам зам Алексея Резникова, российские военные пытаются удержать позиции на временно оккупированных территориях Харьковщины.
Маляр рассказала, что российские военные прилагают максимальные усилия для того, чтобы ВСУ не дошли до границы с Россией. По ее словам, за это идут бои.
Также заместитель министра обороны отказалась давать прогноз, возобновят ли россияне наступление на Харьковщине. Она подчеркнула, что ситуация на фронте динамичная и постоянно меняется.
Об этом нельзя говорить заранее, потому что это будет видно по самой ситуации и динамике боев и вообще войны, как это происходит.
– резюмировала Маляр.
Линия фронта в Харьковской области / Скриншот карты боевых действий Liveuamap
ВСУ уволили Дмитровку в Харьковской области
- Вооруженные Силы Украины в начале мая перешли в контрнаступление в Харьковской области. Сообщалось, что в конце мая нашим воинам удалось освободить более 20 городов и сел .
- 17 июня Вооруженные Силы Украины уволили очередной населенный пункт в Харьковской области. Наши воины выбили российских оккупантов из Дмитровки .
- В понедельник, 20 июня, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов информировал , что на линии столкновения в Харьковской области враг в основном сконцентрирован на обороне. По его словам, украинские защитники надежно удерживают свои позиции.
- В течение 19 июня войска врага активно обстреливали из артиллерии окрестности Харькова, Казачья Лопань, Малые Проходы, Дементьевку, Петровку, Верхний Салтов и Рубежное.
- Стоит отметить, что во время обстрелов Харьковской области кафиры даже используют против мирного населения снаряды, начиненные флешетами. Фотодоказательство преступлений российской армии опубликовал харьковский адвокат Олег Головков.