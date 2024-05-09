Россияне что-то планируют: почему в Чернигове закрыли Центральный рынок и просят реагировать на тревогу

С самого утра 9 мая в Чернигове прекратил работать Центральный рынок, а детей из школы №1 отправили на дистанционное обучение. Городские власти объяснили, с чем связаны такие ограничения.

Кроме того, в центре Чернигова работают патрули, которые призывают предпринимателей не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Существует риск, что оккупанты на свой "день победы" готовят очередное циничное преступление.

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Черниговцев предупредили об угрозе

Об этом утром заявил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский. В своем телеграме он призвал черниговцев избегать скоплений людей и не находиться вблизи объектов критической инфраструктуры, поскольку враг планирует их атаковать.

После предупреждения от Брижинского состоялось заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Именно на нем приняли решение об оповещении предпринимателей, работающих в центральной части города.

Также на призыв председателя ГВА отреагировала дирекция школы номер один – и распустила детей по домам.

В то же время в пресс-службе Брижинского на запрос журналистов рассказали, что никаких приказов о закрытии школ и рынка ГВА не давала.

Под угрозой телебашня

Журналисты Суспильного пообщались также с начальником департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Сергеем Болдыревым. Он рассказал, что сегодня утром поступила информация о возможном ударе по телебашне в Чернигове. Поскольку ранее россияне нанесли подобные удары по телебашням в Сумах и Харькове, власть эту информацию проигнорировать не могла.

Именно поэтому население, которое проживает рядом с телебашней, просят реагировать на тревогу и сразу спускаться в укрытие.

Напомним, что вечером 22 апреля противник ударил по телебашне в Харькове. После атаки башня буквально "сложилась" пополам. Предварительно, по ней попали ракетой Х-59.

Кроме того, под целенаправленным ударом россиян оказались телебашни Харьковщины и Сумщины во время утренней атаки 14 марта.