Новый способ отобрать квартиры: как оккупанты поощряют россиян переезжать на ВОТ

Россияне продолжают терроризировать местное население на временно оккупированной территории Запорожской области. Следовательно, враг придумывает новые способы, как отжать имущество, заселиться в квартиру и что-то украсть у граждан Украины.

С наступлением холодов оккупанты начали проводить перерегистрацию населения, где человек должен заполнить определенные документы, чтобы начался отопительный сезон. Такой информацией с 24 Каналом поделилась журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.

Читайте также Зима уже близко: разведка Британии назвала проблему, с которой столкнулась армия России

Как противник поощряет россиян переезжать на ВОТ

Как пояснила журналистка, перерегистрация помогает россиянам увидеть обновленные данные: кто уехал, какие квартиры пусты и чье имущество можно разграбить.

Апартаменты, которые отбирают у местных, используют для расселения завезенных оккупационных войск и российского населения, в частности учителей и врачей.

Алиса Сысоева о ситуации на ВОТ Украины: смотреть видео

Наши люди, когда уезжали, не хотели с ними коллаборировать. К тому же им нужна была картинка для российского телевидения. Чтобы показать русских людей под видом местных жителей, которые рассказывали, как они сильно ждали россиян, своих "освободителей",

– объяснила Алиса Сысоева.

Поэтому для российского населения стало счастливым "лотерейным билетом" переехать в оккупированные украинские города, например Бердянск или Мелитополь, где неподалеку море и красивая инфраструктура. Поскольку завозят россиян из "глубинок" страны-агрессора России, где нет асфальта и условий для комфортной жизни.

Оккупанты творят ужасное на ВОТ: что известно