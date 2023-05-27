Оккупанты ударили по дамбе Карловского водохранилища в Донецкой области: какая там ситуация

Оккупанты попали в дамбу Карловского водохранилища Донецкой области ракетой из комплекса С-300. По состоянию на 21:00 ситуация остается контролируемой.

Детали рассказал спикер Объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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По его словам, подтоплены 2 домохозяйства в селе Желанне Первое.

К работам по минимизации последствий затоплений были привлечены 14 человек и 7 единиц техники. Проводятся ремонтные работы, линии электропередач, подача воды в 67 населенных пунктов Покровского района приостановлена до полной стабилизации ситуации,

– отметил Шершень.

Подытоживая, он сказал, что наши подразделения в Запорожском и Донецком направлениях продолжают ведение обороны и дают отпор врагу.

Что известно о попадании в дамбу

Оккупанты вечером 25 мая попали в одну из дамб Карловского водохранилища на реке Волча в Донецкой области. Под угрозой затопления оказались три поселка: Галицыновка, Желательное Первое и Желательное Второе. Власти создали штаб по преодолению последствий чрезвычайной ситуации, готовятся к возможной эвакуации населения.

Российские террористы с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливали Карловку, нанося удары именно по дамбе, прекрасно понимая, что от этого пострадают прежде всего гражданские.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко подчеркнул, что к такому развитию событий мы были готовы, а потому оперативные и спасательные службы Донбасса уже начали действовать по четко определенному алгоритму.