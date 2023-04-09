Враг потерял не менее 10 тысяч единиц техники с начала вторжения: визуализация Oryx

Российские захватчики в войне против Украины потеряли более 10 тысяч единиц военной техники. В то же время украинские защитники потеряли втрое меньшее вооружение, чем оккупанты.

Об этом заявили аналитики проекта Oryx. Важно отметить, что речь идет о той технике, уничтожение которой подтверждают фото или видео. То есть реальное количество утраченной техники может быть еще больше.

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Потери врага колоссальные

В частности, Россия уже потеряла в Украине 10 004 единиц военной техники. Среди них:

6 472 единицы техники были уничтожены,

304 – поврежден,

еще 394 единицы захватчики просто бросили на поле боя.

В то же время Вооруженные Силы Украины "затрофеили" 2 834 единиц техники противника. Среди утраченной Россией техники:

танки,

боевые бронированные машины,

БМП,

командные пункты и станции связи,

самоходные противотанковые ракетные комплексы,

реактивные системы залпового огня,

зенитные пушки,

САУ, ЗРК, самолеты и вертолеты и прочее.



Актуальная статистика потерь врага / Фото Генштаба

Только за последние сутки украинские воины "демилитаризовали" еще 5 артиллерийских систем противника, 4 боевых бронированных машин и 3 танка.

Оккупантам не хватает и живой силы

В то же время потери Украины в технике втрое меньше.

Военный Вооруженных Сил Украины Евгений Карась отметил, что россияне уже откровенно устали воевать. У них острая нехватка человеческих ресурсов и техники, а еще паника перед весенним контрнаступлением ВСУ. По его словам, резервы России не успевают пополняться живой силой из-за короткого времени жизни ее солдат на фронте.

Карась объяснил, что оккупанты действительно нуждаются в затишье или перемирии. В марте ВСУ удалось ликвидировать 24 тысяч солдат. Эту цифру следует умножить хотя бы на два для получения раненых.