Враг потерял не менее 10 тысяч единиц техники с начала вторжения: визуализация Oryx
Источник:Oryx
Российские захватчики в войне против Украины потеряли более 10 тысяч единиц военной техники. В то же время украинские защитники потеряли втрое меньшее вооружение, чем оккупанты.
Об этом заявили аналитики проекта Oryx. Важно отметить, что речь идет о той технике, уничтожение которой подтверждают фото или видео. То есть реальное количество утраченной техники может быть еще больше.
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Потери врага колоссальные
В частности, Россия уже потеряла в Украине 10 004 единиц военной техники. Среди них:
- 6 472 единицы техники были уничтожены,
- 304 – поврежден,
- еще 394 единицы захватчики просто бросили на поле боя.
В то же время Вооруженные Силы Украины "затрофеили" 2 834 единиц техники противника. Среди утраченной Россией техники:
- танки,
- боевые бронированные машины,
- БМП,
- командные пункты и станции связи,
- самоходные противотанковые ракетные комплексы,
- реактивные системы залпового огня,
- зенитные пушки,
- САУ, ЗРК, самолеты и вертолеты и прочее.
Актуальная статистика потерь врага / Фото Генштаба
Только за последние сутки украинские воины "демилитаризовали" еще 5 артиллерийских систем противника, 4 боевых бронированных машин и 3 танка.Обратите внимание! В то же время потери Украины в технике втрое меньше.
Оккупантам не хватает и живой силы
Военный Вооруженных Сил Украины Евгений Карась отметил, что россияне уже откровенно устали воевать. У них острая нехватка человеческих ресурсов и техники, а еще паника перед весенним контрнаступлением ВСУ. По его словам, резервы России не успевают пополняться живой силой из-за короткого времени жизни ее солдат на фронте.
Карась объяснил, что оккупанты действительно нуждаются в затишье или перемирии. В марте ВСУ удалось ликвидировать 24 тысяч солдат. Эту цифру следует умножить хотя бы на два для получения раненых.