Наши воины сдерживают врага на Марьинском направлении: карта боевых действий на 30 декабря

Ситуация на фронте остается сложной Враг пытается наступать по нескольким направлениям, а наши защитники дают оккупантам достойный отпор.

Россияне не оставляют попыток захватить украинские территории. За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений.

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Что происходит на направлениях фронта

НаОперативная обстановка остается без существенных изменений. Навраг активизирует диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших военных на другие направления. Кроме этого, россияне также уплотняют минные поля. Наукраинские защитники отразили 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области. Противник безуспешно пытался преодолеть нашу оборону.

Ситуация возле Синьковки: смотрите карту

Наштурмовых действий россияне не вели. Нанаши воины отразили 2 атаки оккупантов в районах Богдановки и Андреевки Донецкой области.

Ситуация поблизости Бахмута: смотрите карту

Наидут бои. Враг хочет захватить Авдеевку, но наши защитники стойко удерживают оборону. За прошедшие сутки отбили 8 атак врага в районах Степного, Авдеевки и 21 атаку возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Что происходит на Авдеевском направлении: смотрите карту

НаСилы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там отбиты 9 атак.

Силы обороны сдерживают врага: смотрите карту

Наоккупанты штурмовых действий не вели. НаСилы обороны отразили 2 атаки противника западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите карту

Наши защитники работают по кафирам:

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно – ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства, 5 складов боеприпасов и еще 2 другие важные цели противника.

В оккупационных войсках России фиксируют случаи отказов военнослужащих от исполнения преступных приказов и роли в боевых действиях.

Нанаши воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Россияне пытаются выбить наших защитников с позиций, которые они заняли. За прошедшие сутки противник совершил более 10 безуспешных штурмовых действий.