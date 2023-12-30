Наши воины сдерживают врага на Марьинском направлении: карта боевых действий на 30 декабря
30 декабря 2023, 08:37Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Ситуация на фронте остается сложной Враг пытается наступать по нескольким направлениям, а наши защитники дают оккупантам достойный отпор.
Россияне не оставляют попыток захватить украинские территории. За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений.
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Что происходит на направлениях фронтаНа Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг активизирует диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших военных на другие направления. Кроме этого, россияне также уплотняют минные поля. На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области. Противник безуспешно пытался преодолеть нашу оборону.
Ситуация возле Синьковки: смотрите картуНа Лиманском направлении штурмовых действий россияне не вели. На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки оккупантов в районах Богдановки и Андреевки Донецкой области.
Ситуация поблизости Бахмута: смотрите картуНа Авдеевском направлении идут бои. Враг хочет захватить Авдеевку, но наши защитники стойко удерживают оборону. За прошедшие сутки отбили 8 атак врага в районах Степного, Авдеевки и 21 атаку возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
Что происходит на Авдеевском направлении: смотрите картуНа Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там отбиты 9 атак.
Силы обороны сдерживают врага: смотрите картуНа Шахтерском направлении оккупанты штурмовых действий не вели. На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.
Ситуация на Запорожском направлении: смотрите картуНа Херсонском направлении наши воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Россияне пытаются выбить наших защитников с позиций, которые они заняли. За прошедшие сутки противник совершил более 10 безуспешных штурмовых действий.
Наши защитники работают по кафирам:
- За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно – ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства, 5 складов боеприпасов и еще 2 другие важные цели противника.
- В оккупационных войсках России фиксируют случаи отказов военнослужащих от исполнения преступных приказов и роли в боевых действиях.