Враг пытается осуществить подготовку к наступлению в направлении Полтавы

Российские оккупанты пытаются продолжать наступательную операцию против Украины, которая длится с 24 февраля. Враг готовится к наступлению сразу на нескольких направлениях.

Оккупанты пытаются осуществить подготовку к наступательным действиям на Киев

О том, что орда Путина пытается осуществить подготовку к наступательным действиям, сообщили в Генштабе ВСУ. Одно из направлений российских военных – Полтава.

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Кроме Полтавы, оккупанты пытаются осуществить подготовку к наступательным действиям в направлении:

Тростянца;

Ахтырки

Прилук;

Киев.

Враг пытается осуществить подготовку к наступательным действиям в направлении населенных пунктов Тростянец, Ахтырка, Полтава, частью сил – на Прилуки и Киев,

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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