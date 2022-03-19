Враг пытается осуществить подготовку к наступлению в направлении Полтавы
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты пытаются продолжать наступательную операцию против Украины, которая длится с 24 февраля. Враг готовится к наступлению сразу на нескольких направлениях.
Оккупанты пытаются осуществить подготовку к наступательным действиям на Киев
О том, что орда Путина пытается осуществить подготовку к наступательным действиям, сообщили в Генштабе ВСУ. Одно из направлений российских военных – Полтава.
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Кроме Полтавы, оккупанты пытаются осуществить подготовку к наступательным действиям в направлении:
- Тростянца;
- Ахтырки
- Прилук;
- Киев.
Враг пытается осуществить подготовку к наступательным действиям в направлении населенных пунктов Тростянец, Ахтырка, Полтава, частью сил – на Прилуки и Киев,
– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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