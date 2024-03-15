Враг пытается прорвать оборону ВСУ в полосах 3 бригад, – Сирский с Авдеевского направления
Александр Сырский рассказал, что россияне уже несколько суток подряд бросают в бой штурмовые подразделения. Оккупанты пытаются на Авдеевском направлении пытаются прорвать оборону ВСУ в полосах трех бригад.
Главнокомандующий ВСУ рассказал, что он работал на Авдеевском направлении. В Генштабе утром 15 марта отметили, что там украинские военные отбили 20 атак противника.
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Что рассказал Сырский о ситуации на Авдеевском направлении
Генерал-полковник рассказал, что россияне на Авдеевском направлении:
- поддерживают наступательные действия интенсивным огнем артиллерии, активно применяя FPV дроны и дроны со сбросами;
- авиация оккупантов периодически атакует управляемыми авиационными бомбами с расстояния 40 – 50 километров;
- враги прикрывают свои артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка средствами радиоэлектронной борьбы.
В этих условиях наиболее эффективным способом ведения обороны является – уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем различных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления вражескими БпЛА ударами ракетных систем и огнем артиллерии,
– пояснил Сырский.
По его словам, он работал на Авдеевском направлении именно для того, чтобы организовать и обеспечить такие действия ВСУ.
Александр Сырский объяснил, что он совместно с командирами рассмотрел:
- оптимальные варианты действий Вооруженных Сил Украины,
- маневр резервами,
- обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами.
Главнокомандующий заверил, что ВСУ приняли все необходимые меры, чтобы укрепить оборону и организовать постоянное взаимодействие между всеми элементами оперативного построения на Авдеевском направлении.