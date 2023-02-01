Враг пытается расширить географию наступления и прорвать оборону – Маляр о ситуации на Востоке

На Востоке продолжаются жестокие бои. Российские оккупанты пытаются расширить географию наступления на Лиманском направлении.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, захватчики предпринимают мощные попытки прорвать нашу оборону.

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Маляр рассказала, что происходит на Востоке

Маляр рассказала, что несмотря на большие потери, российские захватчики продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях.

Что это значит простыми словами? Идет война. Жестокая и беспощадная. Российские войска активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей,

– объяснила заместитель министра.

По ее словам, украинские воины:

защищают каждый сантиметр нашей земли в условиях превосходства врага в количестве бойцов и вооружении,

отбивают атаки врага,

пытаются удержать оборону.

"Всё при таких условиях является успехом – ведь мы используем наши силы и ресурсы по максимуму и даже больше. И каждый день сопротивления, лишения врага возможности рассредоточить силы, уничтожение его техники и личного состава – это еще один героический день, который приближает нас к победе. Даже когда не все сразу удается и нужно время", – отметила Маляр.

Она заявила, что Украина обязательно победит в этой войне.

"Но путь к победе – это наш общий путь. Каждого гражданина Украины", – подытожила чиновница.

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