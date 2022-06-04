Враг пытается взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец

В Донецком направлении враг обстреливает позиции украинских защитников из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

Также применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Известно, что русские войска сосредотачивают основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, а также усилил группировку путем мобилизационного резерва.

Кроме того, на Бахмутском направлении русские войска вели наступление, однако удачи не имели. Из-за огневого поражения отошел от украинских подразделений.

На Лиманском направлении, в районе населенного пункта Старый Караван, оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

"Темп продвижения вражеских подразделений во время боевых действий на Донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием", – добавили в Генеральном штабе ВСУ.

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