Враг пытается взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец
Источник:Генеральный штаб ВСУ
В Донецком направлении враг обстреливает позиции украинских защитников из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.
Также применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Известно, что русские войска сосредотачивают основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, а также усилил группировку путем мобилизационного резерва.
Кроме того, на Бахмутском направлении русские войска вели наступление, однако удачи не имели. Из-за огневого поражения отошел от украинских подразделений.
На Лиманском направлении, в районе населенного пункта Старый Караван, оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
"Темп продвижения вражеских подразделений во время боевых действий на Донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием", – добавили в Генеральном штабе ВСУ.
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