Враг работает над своими ошибками, – Андрусив призвал не привязываться к датам

Россияне реагируют на свои ошибки в войне против Украины. Поэтому устанавливать так называемые дедлайны перелома в боевых действиях не стоит, ситуация постоянно меняется.

Об этом рассказал член наблюдательного совета Украинского института будущего Виктор Андрусов. По его словам, сейчас следует переходить в формат долговременной борьбы.

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Русские уже ни к чему не привязываются, – Андрусов

"Я бы сказал, что уже не нужно готовиться к каким-то датам, потому что у россиян больше нет их. Они больше ни к чему не привязываются", – сказал Виктор Андрусив.

Несколько раз кафиры устанавливали себе какие-то даты и цели – они их не достигли и потому решили вообще их не устанавливать. Андрусив предположил, что россияне планируют выйти на рубежи Луганской и Донецкой областей, а затем предложить переговоры.

Именно такую модель Россия, вероятно, пропагандирует на Западе. Мол, "выходим на границы Луганщины и Донбасса и дальше мы готовы садиться за стол переговоров".

У нас тоже были какие-нибудь прогнозы и ожидания. Объясню, почему они не сбываются – Запад постоянно опаздывает с помощью, ее предоставляют, но когда она приходит – ситуация уже снова меняется,

– сказал член наблюдательного совета Украинского института будущего.

Идет процесс замещения

Виктор Андрусив добавил, что Запад оказывает нам помощь, но, пока делает это, мы фактически выстреливаем свои запасы. Так у нас исчезают боеприпасы для уже имеющейся техники.

"Получается, что мы не усиливаем себя западной техникой, а просто замещаем то, что у нас уже было. Такие тенденции негативны и они очень серьезно отодвигают возможность наших контрударов", - пояснил он.

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Андрусив отметил, что мы вынуждены из-за исчерпания советских запасов переходить на западное вооружение.

Фактически у нас идет процесс замещения – например, старых гаубиц, бронетехники – на западные образцы. Для этого потребуется немало времени, что повлияет на начало контрнаступательных действий.

"Ожидаем примерно так, что за 3 месяца мы уже достаточно заменим наше вооружение и по состоянию на август – начало осени, возможно, будем готовы гораздо лучше. Но я даже таких дат я не ставил бы, потому что враг постоянно работает над своими ошибками, тоже реагирует на все свои проблемы", – сказал Виктор Андрусив.

Украина постоянно получает новое оружие от союзников. В частности, после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украину направляется больше тяжелого вооружения.

Виктор Андрусив объяснил, почему устанавливать дедлайны в войне не стоит: смотрите видео