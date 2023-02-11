Угроза катастрофы на ЗАЭС: враг сбрасывает воду из Каховского водохранилища – спутниковые фото

Российские захватчики своими действиями создают угрозу крушения на оккупированной ими ЗАЭС. На днях эксперты заметили уменьшение уровня воды в Каховском водохранилище на Запорожье.

Это не только чревато катастрофой на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, но и ставит под угрозу вопросы питьевой воды и сельскохозяйственное производство.

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Спада воды в водохранилище подтверждают спутниковые фото. Они свидетельствуют, что С декабря 2022 года уровень воды в водохранилище упал до самого низкого уровня за 30 лет наблюдений. Сейчас уровень водохранилища на отметке 14 метров, то есть на 2 метра ниже его нормальной высоты.

Как изменился уровень воды за год / Фото NPR

Почему это опасно

Местные власти предостерегают, что если уровень упадет ниже 13,2 метра, то работающая на воде из водохранилища система охлаждения ЗАЭС окажется в опасности. Первый заместитель начальника Запорожской ОВА Геннадий Тимченко отметил, что в случае остановки подачи воды начнутся проблемы с охлаждением реакторов, что приведет к катастрофе.



Как изменялся уровень воды в Каховском водохранилище / Фото NPR

С дефицитом воды могут столкнуться жители:

Энергодара,

Мелитополя,

Бердянская.

Еще в конце прошлой недели Международное агентство по атомной энергии заявило, что ему известно о потенциальном риске, связанном с падением уровня воды.

Даже несмотря на то, что снижение уровня воды не представляет непосредственной угрозы ядерной и физической безопасности, оно может стать источником беспокойства, если ему будет позволено продолжаться,

– заявил генеральный директор Рафаэль Гросси.

Оккупация Запорожской АЭС: главное

Почти год Запорожская АЭС находится под контролем неприятеля. Оккупанты совершают произвол и давят на работников станции, заставляя их взять русские паспорта.

За ситуацией вокруг ЗАЭС следит все международное сообщество, в том числе и Международное агентство по атомной энергии. МАГАТЕ уже заканчивает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган общался по телефону с президентом Владимиром Зеленским. Как отметил глава государства, в разговоре с турецким коллегой они затронули тему ядерной безопасности. В частности, сложившейся ситуации на Запорожской АЭС. Как подчеркнул Зеленский, кафиров на ее территории не должно быть вообще.

Каховское водохранилище – это огромное искусственное озеро, которое является последним водоемом в сети водохранилищ вдоль реки Днепр. С 1950-х годов оно использовалось для поставки питьевой и поливной воды в некоторые части южных областей Украины.