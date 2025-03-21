Враг "Шахедами" атаковал Хмельницкую область: повреждено предприятие
- В результате атаки россиян на Хмельницкую область повреждено складское помещение одного из предприятий области, из-за чего произошел пожар, который уже ликвидирован.
- Информации о травмированных или погибших нет.
Российские оккупанты ночью 21 марта атаковали Хмельницкую область. Известно, что вражеские силы нанесли удары по объекту гражданской инфраструктуры в регионе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Хмельницкую ОВА и ГСЧС.
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Россияне ударили "Шахедами" по Хмельницкой области
Оккупанты повредили складское помещение одного из предприятий в регионе. Вследствие этого возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
В результате атаки повреждено складское помещение одного из предприятий области, из-за чего произошел пожар, который ликвидирован,
– говорится в сообщении главы Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.
По данным Тюрина, информация о травмированных или погибших не поступала.
Добавим, что ночью, во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили 6 вражеских БПЛА типа "Shahed" в регионе.
К слову, в ночь на 21 марта враг атаковал Украину 214-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Так, подтверждено сбитие 114 беспилотников на юге, севере и в центре страны.
В Воздушных силах указывали, что 81 вражеский беспилотник-имитатор – локально потерян.
Отметим, что в результате российской атаки пострадало несколько областей Украины. В частности, Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.