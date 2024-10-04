Враг "Шахедами" атаковал объекты критической инфраструктуры Украины: сколько целей сбили

Россия продолжает атаковать мирные украинские города с воздуха. В частности, враг снова запускал ударные дроны по территории нашего государства.

Ночью на 4 октября Россия атаковала "Шахедами". По целям отработали силы противовоздушной обороны.

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Сколько целей удалось сбить

Защитники неба сбили 9 ударных беспилотных летательных аппаратов. В общем, Россия запустила 19 "Шахедов" с территории оккупированного Крыма и со своей территории. В частности, из Приморск-Ахтарска и Курска.

Силы противовоздушной обороны работали в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. 7 вражеских беспилотников типа "Шахед" были локально потеряны, вероятно в результате противодействия РЭБ.

Этой ночью Россия не запускала ни одного вида ракет.

Кроме этого, Россия продолжает нести существенные потери на поле боя. В частности, Силы обороны ликвидировали еще 1230 оккупантов. В общем враг потерял 657 тысяч солдат. Также россияне потеряли 288 единиц техники и вооружения.

Также известно, что украинские воины уничтожили 59 артиллерийских систем и 31 боевую бронированную машину.